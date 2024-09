’வேட்டையன்’ படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா தேதி இடம் அறிவிப்பு.. ரஜினி ரசிகர்கள் குஷி..!

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் ’வேட்டையன்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்து தற்போது விறுவிறுப்பாக தொழில்நுட்ப பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் இந்த படம் அக்டோபர் 10ஆம் தேதி ஆயுத பூஜை விடுமுறை தினத்தில் வெளியாக இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.





இந்த நிலையில் ’வேட்டையன்’ படத்தின் சிங்கிள் பாடல் சமீபத்தில் வெளியாகி மிகப்பெரிய அளவில் வைரலான நிலையில் அடுத்த கட்டமாக இந்த படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெறும் தேதி மற்றும் இடம் குறித்த அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பை தயாரிப்பு நிறுவனமான லைக்கா அறிவித்துள்ளது.





சற்றுமுன் லைக்கா நிறுவனம் தனது சமூக வலைதளத்தில் ’வேட்டையன்’ படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா செப்டம்பர் 20ஆம் தேதி சென்னை நேரு ஸ்டேடியத்தில் மாலை 6:00 மணிக்கு என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை அடுத்து ரஜினி ரசிகர்கள் குஷி ஆகி உள்ளனர்.





ரஜினிகாந்த், அமிதாப்பச்சன், பகத் பாஸில், ராணா டகுபாய், மஞ்சு வாரியர், ரித்திகா சிங், துஷாரா விஜயன், கிஷோர், ரோகினி, ரமேஷ் திலக், ரக்சன், ஜிஎம் சுந்தர் உள்பட பலர் நடிப்பில் உருவாகி வரும் ’வேட்டையன்’ படத்தை லைக்கா நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. அனிருத் இசையில் எஸ்.ஆர்.கதிர் ஒளிப்பதிவில், பிலோமின்ராஜ் படத்தொகுப்பில் இந்த படம் உருவாகியுள்ளது.





Edited by Mahendran

Mark your calendars! ????️ The VETTAIYAN ????️ Audio & Prevue event is happening on Sept 20 at ???? Nehru Stadium, 6 PM onwards. Get set for a star-studded evening! ????#Vettaiyan ????️ Releasing on 10th October in Tamil, Telugu, Hindi & Kannada!@rajinikanth @SrBachchan @tjgnan… pic.twitter.com/42S3LQdNed