வாரிசு படத்தின் புதிய போஸ்டர் ரிலீஸ்!

விஜய்யின் வாரிசு பட புதிய போஸ்டர் இன்று ரிலீஸாகியுள்ளது.





தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் விஜய். இவர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் வாரிசு.



இப்படத்தை வம்சி இயக்கியுள்ளார், தில் ராஜு தயாரித்துள்ளார். தமன் இசையமைத்துள்ளார்.





இப்படத்தின் ஆடியோ வெளியீட்டு விழா சமீபத்தில் நடந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலரும் ரிலீஸாகி டிரெண்டிங்கில் உள்ளது.





வரும் 11 ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகையொட்டி இப்படம் ரிலீஸாகவுள்ளது. இப்படத்தின் புக்கிங் இன்று முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.





இந்த நிலையில், இப்படத்தின் புதிய போஸ்டரை இன்று படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இது வைரலாகி வருகிறது.

Meet THE BOSS’s family in 3 days in theatres near you nanba