''மாவீரன்'' பட 3 வது சிங்கில் 'வா வீரா' பாடல் ரிலீஸ்

சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் இயக்குனர் மடோன் அஸ்வின் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் மாவீரன்.



இந்த படத்தில் நாயகியாக அதிதி ஷங்கர் நடிக்க, வில்லனாக இயக்குனர் மிஷ்கின் நடிக்கிறார். சாந்தி டாக்கீஸ் நிறுவனத்துக்காக அருண் விஷ்வா தயாரிக்க மண்டேலா படத்துக்கு இசையமைத்த பரத் ஷங்கர் இசையமைத்துள்ளார்.





மாவீரன் திரைப்படத்தின் ஷூட்டிங் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், இப்படம் வரும் ஜுலை 14 ஆம் தேதி தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு என இரு மொழிகளில் ரிலீஸ் ஆக உள்ளது. தமிழில் படத்தை ரெட் ஜெயண்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் வெளியிடுகிறது.





இன்று இப்படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. அதன்படி இப்படத்துக்கு UA சான்றிதழ் கிடைத்துள்ளதாகவும் படத்தின் ரன்னிங் டைம் 146 நிமிடங்கள் என தகவல் வெளியானது.





இந்த நிலையில், இன்று மாவீரன் படத்தின் 3 வது சிங்கில் ''வா வீரா'' என்ற பாடலை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.





இப்பாடல் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

