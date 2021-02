பிரபாஸ் அடுத்த படத்திற்கு 3 இசையமைப்பாளர்கள்: யார் யார் தெரியுமா?

பாகுபலி, பாகுபலி 2 ஆகிய படங்களில் நடித்து உலக புகழ்பெற்ற நடிகர் பிரபாஸ் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. இவர் தற்போது நடித்து வரும் திரைப்படங்களில் ஒன்று ’ராதே ஷ்யாம்’

இந்த திரைப்படம் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் மற்றும் இந்தி ஆகிய 5 மொழிகளில் உருவாகி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பிரபாஸ் ஜோடியாக பிரபல தெலுங்கு நடிகை பூஜா ஹெக்டே நடித்து வரும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது



இந்த நிலையில் ராதே ஷ்யாம் படத்திற்கு மூன்று இசையமைப்பாளர்கள் தற்போது ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்கள். தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஆகிய நான்கு மொழிகளில் ஜஸ்டீன் பிரபாகரன் இசை அமைக்க உள்ளார். அதேபோல் ஹிந்தி படத்தில் மிதுன் மற்றும் மனன் பரத்வாஜ் ஆகிய இருவரும் இணைந்து இசையமைத்துள்ளனர்

ஆக இந்த படத்திற்கு மொத்தம் மூன்று இசையமைப்பாளர்கள் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பிரபாஸ் நடிக்கும் மிகப்பெரிய பட்ஜெட் படத்தில் இசையமைப்பாளராக ஒப்பந்தமாகி உள்ள ஜஸ்டின் பிரபாகருக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

#RadheShyam team onboarded famous musicians @Mithoon11 @manan_bhardwaj music for hindi , happening @justin_tunes for tamil,malayalam,Telugu and kannadam languages

Congrats #justinprabhakar

Starring #Prabhas & @hegdepooja pic.twitter.com/hcRCU4pqYP