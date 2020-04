'தெறி’ பேபியின் கொரோனா விழிப்புணர்வு வீடியோ: இணையத்தில் வைரல்

இந்த வீடியோவில் நைனிகாவும் மீனாவும் மாறி மாறி கூறியதாவது: கொரோனா வைரஸ் காரணமாக அனைவரும் வீட்டிலேயே இருங்கள், ஆரோக்கியமாக இருங்கள், பாதுகாப்பாக இருங்கள் என்று இருவரும் கூறியுள்ளனர். மேலும் இந்த வீடியோவில் மீனா மற்றும் நைனிகா ஆகிய இருவரும் வித்தியாசமான கெட்டப்பில் இந்த விழிப்புணர்வை கூறியது பெரியவர்கள் மட்டுமின்றி குழந்தைகளை கவரும் வகையில் இருந்தது

இந்த வீடியோவுடன் இருவரும் இணைந்தவாறு எடுக்கப்பட்ட ஒருசில புகைப்படங்களையும் நடிகை மீனா தனது சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவு செய்துள்ளார். இந்த வீடியோவும் புகைப்படங்களும் தற்போது அனைத்து சமூக வலைதளங்களிலும் வைரல் ஆகி வருவதோடு மீனாவுக்கும் நைனிகாவுக்கும் நெட்டிசன்கள் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

#Nainika looks cute with her mother #Meena#TheriBaby pic.twitter.com/YirLSL2X4O