சந்திரமுகி-2 பட அப்டேட் வெளியிட்ட படக்குழு.. ரசிகர்கள் இன்ப அதிர்ச்சி

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், பி.வாசு இயக்கத்தில் கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு வெளியான படம் சந்திரமுகி. இப்படம் சூப்பர் ஹிட்டாகி, வசூல் குவித்தது.





இந்த நீண்ட வருடங்களுக்குப் பிறகு, இத்திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் சந்திரமுகி-2 என்ற பெயரில் உருவாகி வருகிறது.





இப்படத்தில், நடிகர் லாரன்ஸ், வடிவேலு, ராதிகா சரத்குமார் மற்றும் கங்கனா ரனாவத் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கின்றனர். மரகதமணி இசையமைத்து வருகிறார்.





முதல் பாகத்தில் சந்திரமுகி வேடத்தில் ஜோதிகா நடித்து கலக்கி இருந்த நிலையில் இரண்டாம் பாகத்தில் சந்திரமுகியாக பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரனாவத் நடிக்கிறார். இப்படத்தை லைகா நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது.





கடந்த சில மாதங்களாக நடந்து வந்த இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் நிறைவடைந்த நிலையில், இப்படத்தின் ரிலீஸுக்கான போஸ்ட் புரொடக்‌ஷன் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.





விரைவில் இப்படம் ரிலீஸாகவுள்ள நிலையில், இப்படத்தின் புதிய அப்டேட்டை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.





அதில், ''சந்திரமுகி வீட்டிலிருந்து ஒரு புதிய அறிவிப்பு வந்து கொண்டிருக்கிறது. நாளை மாலை 5 மணிக்கு புதிய அப்டேட் வெளியாகும் ''என்று தெரிவித்துள்ளது.





இதனால், ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

