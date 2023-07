மாமன்னன் பட வெற்றியை கேக் வெட்டி கொண்டாடிய படக்குழு

உதயநிதி நடிப்பில் மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் மாமன்னன். இத்திரைப்படத்தில் வடிவேலு, பஹத் பாசில், கீர்த்தி சுரேஷ் ஆகியோர் முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.





இப்படத்திற்கு ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையமைத்திருந்தார்.



இப்படம் வெளியாகும் முன்பு பல சர்ச்சைகள் இருந்த நிலையில், நேற்று முன் தினம் ரிலீஸ் ஆன மாமன்னன் படம் நேர்மறையான விமர்சனங்களை பெற்றுள்ளது.





இந்நிலையில் முதல் நாளில் மட்டும் இந்த படம் உலகம் முழுவதும் சுமார் 6 கோடி ரூபாய் வசூலித்ததாகவும், இரண்டாம் நாளில் 5 கோடி ரூபாயை வசூலித்ததாக தகவல் வெளியாகிறது.





இந்த நிலையில், மாமன்னன் படத்தின் வெற்றியை ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், மாரி செல்வாராஜ், உதயநிதி, கீர்த்தி சுரேஷ் உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் கேக் வெட்டி கொண்டாடினர். இதுகுறித்த புகைப்படம் சமூகவலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

