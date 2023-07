எஸ்.ஜே.சூர்யாவின் பிறந்தநாளை கேக் வெட்டி கொண்டாடிய படக்குழு...

இயக்குநரும் நடிகருமான எஸ்.ஜே. சூர்யாவின் பிறந்த நாளை படக்குழு கேக் வெட்டி கொண்டாடியுள்ளது.





தமிழ் சினிமாவின் பிரபல நடிகர் எஸ்.ஜே.சூர்யா. இவர், விஜய், அஜித் ஆகிய முன்னணி நடிகர்களை வைத்து சூப்பர் ஹிட் படங்களைக் கொடுத்திருந்தாலும், விஜய்யின் நண்பன் படத்தைத் தொடர்ந்து தொடர்ந்து நடிப்பில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.





குணச்சித்திர வேடங்களைத் தவிர, வில்லனாகவும் நடித்து அசத்தி வருகிறார். தற்போது, விஷாலில் மார்க் ஆண்டனி படத்தில் அவர் முக்கிய கேரக்டரில் அவர் நடித்து வருகிறார்.





இன்று எஸ்.ஜே.சூர்யாவின் பிறந்த நாளுக்கு, நடிகர் விஷால், இயக்குனர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் ஆகியோ அவருக்கு வாழ்த்துகள் கூறினர்.





அதேபோல், எஸ்.ஜே.சூர்யாவின் பிறந்த நாளை படக்குழுவினர் கேக் வெட்டிக் கொண்டாடினர். இந்த வீடியோ சமூகவலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

Happy birthday to our ‘Nadippu Arakkan’ @iam_SJSuryah sir thank you for ur amazing dedication towards #MarkAntony With Jackie Pandian & Madhan Pandian❤️.. Thank u for doing dubbing even on ur birthday sir