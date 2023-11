லால் சலாம் பட ஆடியோ உரிமையை கைப்பற்றிய பிரபல நிறுவனம்

'லால் சலாம்' படத்தின் ஆடியோ உரிமையை பிரபல நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளதாக லைகா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.





இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்து தற்போது நடிகர்கள் டப்பிங் மற்றும் தொழில்நுட்ப பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.





இந்த நிலையில் சற்றுமுன் லைகா நிறுவனம் லால் சலாம் திரைப்படம் பொங்கல் திருநாளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது.





இந்த நிலையில், சூப்பர் ஸ்டார் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்து வரும் 'லால் சலாம்' படத்தை தமிழகத்தில் உள்ள தியேட்டர்களில் ரெட் ஜெயிண்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் வெளியிடவுள்ளதாக சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது.





இந்த நிலையில், இப்படத்தின் அடுத்த அப்டேட் எப்போது வெளியாகும் என ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் இருந்தனர்.





எனவே இப்படத்தின் முக்கிய அப்டேட்டை லைகா நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தீபாவளி பண்டிகையொட்டி, லால் சலாம் பட டிரைலர் வரும் நவம்பர் 12 ஆம் தேதி காலை 10;45க்கு வெளியாகும் என அறிவித்தது.





அதேபோல் இப்படம் ஏற்கனவே அறிவித்தபடி வரும் பொங்கலுக்கு உலகம் முழுவதும் உள்ள தியேட்டர்களில் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் பான் இந்தியா படமாக வெளியாகவுள்ளது என்று அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை நேற்று வெளியிட்டுள்ளது.





எனவே, தனுஷின் கேப்டன் மில்லர், சிவகார்த்திகேயனின் அயலான் ஆகிய படங்களும் ஐஸ்வர்யா ரஜினியின் லால் சலாம் படம் மோதவுள்ளது.





இந்த நிலையில், இன்று இப்படத்தின் ஆடியோ உரியையை சோனி நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளது. இதை தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.





இதனால் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். லால் சலாம் பட டீசர் நாளை வெளியாகவுள்ளதால் ரசிகர்கள் ஆர்வமுடன் எதிர்பார்த்துள்ளளனர்.





Happy to bring you the sounds of #LalSalaam