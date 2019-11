பொது இடத்தில் பிரபல நடிகை காதலருடன் சில்மிஷம்... வெளியே துரத்திய அதிகாரிகள் !

ஆஸ்திரேலிய விமான நிலையத்தில், அரைகுறை ஆடையில் பிரபல நடிகை காதலனுடன் சில்மிஷத்தில் ஈடுப்பட்டதால் அங்கிருந்த அதிகார்கள் அவர்களை வெளியில் அனுப்பினர். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமீபத்தில், ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள சிட்னி விமான நிலையத்துக்கு பிரபல நடிகை செரா நேதன், தனது காதலருடன் வந்தார்.



அப்போது அங்கு இருந்த இருக்கையில் அமராமல்,காதலரின் மடியில் மர்ந்து செல்லமாக கொஞ்சுப் பேசியதுடன், அத்துமீறியதாகத் தெரிகிறது.



அதைப்பார்த்த அதிகாரிகள், நடிகை செரா நேதன் மற்றும் அவரது காதலரிடம், பொதுஇடத்தில் குழந்தைகள், பெரியோர்கள், இருக்கும் இடத்தில் இப்படி நடத்துக்கொள்ளகூடாது என எச்சரித்து வெளியே அனுப்பினர்.

இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

“I doubt you’ll be able to board your flight dressed like that.”

Today I got publicly slut-shamed by two @JetstarAirways employees, whilst wearing this outfit!