‘தளபதி 68’ படத்தின் இயக்குனர், இசையமைப்பாளர் யார்? அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!

தளபதி விஜய் நடிக்க இருக்கும் தளபதி 68 படத்தின் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு சற்றுமுன் இணையதளங்களில் வெளியாகியுள்ளது

தளபதி விஜய்யின் 68வது திரைப்படத்தை ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க உள்ளது. இந்த படம் இந்நிறுவனத்தின் 25 ஆவது படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் இந்த படத்தை வெங்கட் பிரபு இயக்க இருப்பதாகவும் இந்த படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசை அமைக்க இருப்பதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்தின் அர்ச்சனா கல்பாதி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் இந்த படம் குறித்த வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ள நிலையில் அந்த வீடியோ வைரல் ஆகி வருகிறது

தளபதி 68 திரைப்படத்தை இயக்குவது யார் என்று கடந்த சில மாதங்களாக ரசிகர்கள் மத்தியில் கேள்வி எழுந்த நிலையில் அந்த கேள்விக்கு விடையாக இன்றைய அறிவிப்பு உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

It is our honor and privilege to collaborate once again with our #Thalapathy @actorvijay Sir for our 25th Film ❤️ #Thalapathy68 #Ags25 will be directed by the brilliant @vp_offl and music by @thisisysr Need all your love and support ❤️ This movie is going to be super special