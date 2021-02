இந்நிலையில் வலிமை படத்தில் அஜித்குமார் குடும்பத்தினருடன் இணைந்து எடுத்துக்கொண்டு புகைப்படம் ஒன்று நேற்று சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது.



இந்நிலையில் வலிமை படத்தில் நடிகர் அஜித்குமாரின் மாஸான ஓபனிங் பாடல் தயாராகிவிட்டதாக இசையமைப்பாளர் யுவன்சங்கர் ராஜா தகவல் தெரிவித்துள்ளார். இப்பாடலை விக்னேஷ் சிவன் எழுதியுள்ளதாகத் கூறப்படுகிறது. இப்பாடலின் சூட்டிங் லொகேசன் புகைப்படங்களும் சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.



ஏற்கனவே என்னை அறிந்தால் படத்தி வா ராஜ வா வா என்ற பாடலை அஜித்திற்காக விக்னேஷ் சிவன் எழுதியது குறிப்பிடத்தக்கது.

Lyricist @VigneshShivN Brother Confirms That He Has Penned #ValimaiIntroSong By Liking The Fans Tweet ❤️