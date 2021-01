’அண்ணாத்த’ ரிலீஸ் தேதியை அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்த சன்பிக்சர்ஸ்

மீண்டும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு தேர்தலுக்கு பின்னர் தான் தொடங்கும் என்று படக்குழுவினர்களின் வட்டாரங்களிலிருந்து தகவல் வெளிவந்துள்ளதை அடுத்து சிறுத்தை சிவா சூர்யாவின் படத்தின் ஆரம்பகட்ட பணிகளை தொடங்கி விட்டதாக கூறப்பட்டது

இந்த நிலையில் தற்போது சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்தின் டுவிட்டர் பக்கத்தில் ’அண்ணாத்த’ திரைப்படம் வரும் நவம்பர் 4ஆம் தேதி தீபாவளி தினத்தில் வெளியாகும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த அறிவிப்பை அடுத்து இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு தேர்தலுக்கு பின் தொடங்கினாலும் தீபாவளி அன்று ரிலீஸ் செய்யப்படும் என்று தெரிகிறது ’அண்ணாத்த’ ரிலீஸ் குறித்த அறிவிப்பு ரஜினி ரசிகர்களை உற்சாக படுத்தி உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

#Annaatthe will be releasing on November 4th, 2021!

Get ready for #AnnaattheDeepavali! @rajinikanth @directorsiva @KeerthyOfficial @immancomposer pic.twitter.com/NwdrvtVtSE