வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025 (08:40 IST)

அப்படிலாம் ரசிகர்கள பிடிச்சுட முடியாது ராஜா.. சிவகார்த்திகேயன் பதில்!

அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் ‘மதராஸி’ படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். சிவகார்த்திகேயனுடன் ருக்மிணி வசந்த், வித்யுத் ஜமால் மற்றும் பிஜு மேனன் ஆகியோர் நடிக்கும் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் முடிந்து ரிலீஸ் வேலைகள் நடந்து வருகின்றன. படம் செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது. இதற்காகப் படத்தை ப்ரமோட் செய்யும் பணிகளில் முருகதாஸ் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

ஆனாலும் மதராஸி படத்துக்குத் தொடக்கம் முதலே ரசிகர்கள் மத்தியில் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லை. இதற்கு முக்கியக் காரணம் முருகதாஸின் சமீபத்தையப் படங்கள் அடைந்த படுதோல்வி. அதே  போல படத்தின் போஸ்டர்களில் இருந்து பாடல்கள் வரை (சலம்பல பாடல் தவிர) எதுவுமே ரசிகர்களை ஈர்க்கும் விதமாக இல்லை. இதன் காரணமாக தற்போது முன்பதிவு தொடங்கிவிட்டாலும், பெரிய அளவில் புக்கிங் இல்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. படம் ரிலீஸாகி நேர்மறையான விமர்சனங்களைப் பெறத் தொடங்கும்போது இந்த நிலை மாறலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில் ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்துகொண்ட சிவகார்த்திகேயன் விஜய் ரசிகர்களைக் கவர பார்க்கிறேனா என்ற கேள்விக்குப் பதிலளித்துள்ளார். அதில் “அப்படியெல்லாம் ரசிகர்களை பிடிச்சுட முடியாது. விஜய் சார், அஜித் சார், விக்ரம் சார், சிம்பு சார் என எல்லோருக்கும் தனித்தனியான ரசிகர்கள் உள்ளார்கள்” எனக் கூறியுள்ளார்.

ஆன்லைன் டிக்கெட் விற்பனையை அரசே கையாள வேண்டும்.. தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை..!

ஆன்லைன் டிக்கெட் விற்பனையை அரசே கையாள வேண்டும்.. தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை..!திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் சார்பில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினை சந்தித்து, திரையரங்குகளில் டிக்கெட் வழங்கும் முறையை தமிழக அரசே கணினிமயமாக்கி, 'ஆன்லைன் டிக்கெட் சென்ட்ரலைஸ்டு சர்வர்' ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

திரைப்பட துறைக்கு வருகிறார் இன்பநிதி.. முதல் படமே தனுஷ் படம் தான்..!

திரைப்பட துறைக்கு வருகிறார் இன்பநிதி.. முதல் படமே தனுஷ் படம் தான்..!நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'இட்லி கடை' திரைப்படத்தை, உதயநிதி ஸ்டாலினின் ரெட் ஜெயன்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் இன்பநிதி பெயரில் வெளியிட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதன் மூலம், இன்பநிதி திரைப்பட தயாரிப்பு பணிகளிலும் ஈடுபட உள்ளதாக தெரிகிறது.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளவில்லை.. வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்.. பிரபல சீரியல் நடிகை

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளவில்லை.. வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்.. பிரபல சீரியல் நடிகைவிஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் 'மகாநதி' தொடரின் நாயகியான லட்சுமி பிரியா, பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் புதிய சீசனில் கலந்துகொள்வதாக பரவிய வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவில்லை என்று அவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் விளக்கமளித்துள்ளார்.

மிஷ்கின் ஜோடியாக நடிக்கிறாரா கீர்த்தி சுரேஷ்? இயக்குனர், இசையமைப்பாளர் அறிவிப்பு..!

மிஷ்கின் ஜோடியாக நடிக்கிறாரா கீர்த்தி சுரேஷ்? இயக்குனர், இசையமைப்பாளர் அறிவிப்பு..!நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் மற்றும் இயக்குநர்-நடிகர் மிஷ்கின் ஆகியோர் இணைந்து ஒரு புதிய திரைப்படத்தில் நடிக்க இருப்பதாக அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்த படத்தை பிரவீன் விஜய் இயக்க உள்ளார்.

இதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுனா நான் மனுஷனே கிடையாது! - நாய் பிரியர்களை கிழித்த நடிகர் அருண்!

இதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுனா நான் மனுஷனே கிடையாது! - நாய் பிரியர்களை கிழித்த நடிகர் அருண்!சமீபத்தில் தெருநாய்கள் மனிதர்களை தாக்குவது தொடர்பான நீயா நானா நிகழ்ச்சி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய, நிலையில் தங்களுக்கு ஆதரவாக வீடியோ போடுமாறு நாய் பிரியர்கள் கேட்டதாக ஜனநாயகன் பட நடிகர் கூறியுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com