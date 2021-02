பிரேக் அப் குறித்து பேசிய சிம்பு - மஹா ப்ரோமோ வீடியோ

இந்த படத்தில் அவரது முன்னாள் காதலரான சிம்பு சிறப்புத்தோற்றத்தில் . 'மகா' என்ற திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த சில மாதங்களாக நடைபெற்று வந்த நிலையில் கொரோனா லாக்டவுனால் நின்றது. அதையடுத்து இப்போது முழு படப்பிடிப்பையும் முடித்துள்ளது படக்குழு. மேலும் போஸ்ட் புரொடக்‌ஷன் பணிகளை முடித்துவிட்டு அடுத்த வருகிற

கோடை விடுமுறைக்கு படத்தை ரிலீஸ் செய்ய உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்நிலையில் இன்று சிம்புவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இப்படக்குழுவினர் சிம்பு ரசிகர்களுக்கு செம சர்ப்ரைஸ் ஒன்றை கொடுத்துள்ளனர். ஆம், படத்தில் பிரேக்கப் குறித்து டப்பிங் வசனம் பேசும் சிம்புவின் வீடியோவை வெளியிட்டு ரசிகர்களை கொண்டாட வைத்துள்ளனர்.



On this 2021, we wishing our Little super star ,#STR a special Advance Happy Birthday ..