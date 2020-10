மீண்டும் சமூக வலைத்தளத்திற்கு வரும் சிம்பு: அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு

நடிகர் சிம்பு கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டு திடீரென டுவிட்டர் பக்கத்தில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்தார். இருப்பினும் அந்த டுவிட்டர் பக்கம் தனது ரசிகர் மன்றத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் என்றும் அவர்கள் அந்த பக்கத்தை வழி நடத்துவார்கள் என்றும் தெரிவித்திருந்தார். மீண்டும் தேவைப்பட்டால் சமூக வலைத்தளத்திற்கு வருவேன் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்

சிம்பு தற்போது அடுத்தடுத்து படங்களில் கமிட்டாகி வருவதால் அவரது படங்கள் குறித்த அறிவிப்புகள், ஸ்டில்கள், டீசர், டிரைலர் ஆகியவை இனி அந்தப் பக்கத்திலிருந்து தான் வெளியாகும் என்று தெரிகிறது. மீண்டும் டுவிட்டர் பக்கத்திற்கு சிம்பு திரும்பி உள்ளதை அடுத்து அவரது ரசிகர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்

#STR To Arrive On Social Media On 22nd October