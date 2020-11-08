ஈஸ்வரன் படத்தின் டப்பிங்-ஐ ஜெட் வேகத்தில் முடித்த சிம்பு ! ரசிகர்கள் ஆச்சர்யம்

இது அனைவருக்கும் பெரும் ஆச்சர்யம் ஏற்படுத்தினாலும்
Finally done with #Dubbing for #Eeswaran #Thankful #Greatful & #TrulyBlessed #SilambarasanTR#Atman #STR pic.twitter.com/hAhQAnyGGM— Silambarasan TR (@SilambarasanTR_) November 8, 2020
Come back pic.twitter.com/Ca1nVM7QKL— malaysia vijay fans club (@vijayworldfans1) October 26, 2020
#Eeswaran will also be releasing in Hindi, Telugu ,Kannada & Malayalam! @SilambarasanTR_ #Eeswaran #SilambarasanTR #ThaandavaPongal2021 #Eswaradu #Eeshvar @SusienthiranDir@musicthaman@AgerwalNidhhi@DSharfudden@thinkmusic@DOP_Tirru@Nanditasweta pic.twitter.com/oKf74tgMup— Silambarasan TR (@SilambarasanTR_) October 26, 2020