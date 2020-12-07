ஹாலிவுட் நடிகர் ரேஞ்சுக்கு ஸ்டைலாக மாறிய’ ஸ்லிம் சிம்பு ‘ ...வைரல் புகைப்படம்

இந்நிலையில் ஈஸ்வரன் பட ஹூட்டிங்கை வெறும் 40 நாட்களிலேயே முடித்து போஸ்டர் புரொடெக்சனில் டப்பிங்கையும் முடித்துள்ள சிம்பு,அடுத்ததாக வெங்கட் பிரபுவின் மாநாடு படத்திலும் நடித்து வருகிறார்.
For all the #STR fans!! #maanaadu Shoot spot still!! @SilambarasanTR_ @sureshkamatchi @kalyanipriyan @silvastunt @Richardmnathan @UmeshJKumar @Maanaadu_Offl @aravindaakash pic.twitter.com/Fw9upEZ7zl— venkat prabhu (@vp_offl) December 7, 2020
An untold story #Atman #SilambarasanTR pic.twitter.com/xgPd1xjhOp— Silambarasan TR (@SilambarasanTR_) December 7, 2020