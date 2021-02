ஷங்கரின் அடுத்த படத்தில் ராம்சரண் தேஜா; அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு!

இயக்குனர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் உருவாக இருக்கும் அடுத்த திரைப்படத்தின் அறிவிப்பு மிக விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்றும் இந்த படத்தில் ராம் சரண் தேஜா நடிக்க இருப்பதாகவும் ஏற்கனவே செய்திகள் வெளியானது

இந்த நிலையில் தற்போது இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளிவந்துள்ளது. வெங்கடேஸ்வரா கிரியேசன்ஸ் என்ற நிறுவனத்தின் பிரமாண்டமான தயாரிப்பில் உருவாக இருக்கும் ஐம்பதாவது திரைப்படத்தில் ராம் சரண் தேஜா ஹீரோவாக நடிக்க உள்ளார். இந்த படம் அவரது 15 ஆவது திரைப்படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

#SVC50 will unite two big forces as never seen before