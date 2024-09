'வேட்டையன்’ படத்தின் ரித்திகா சிங் கேரக்டர் இதுதான்: வீடியோ வெளியிட்ட லைகா..!

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த ‘வேட்டையன்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துவிட்டது, மேலும் தற்போது தொழில்நுட்ப பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த படம் உலகளாவிய அளவில் அக்டோபர் 10ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் செப்டம்பர் 20ஆம் தேதி சென்னை நகரில் இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெறும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், ‘வேட்டையன்’ படத்தில் நடித்த நடிகர்களின் கதாபாத்திரங்கள் இன்று முதல் வெளிப்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் கட்டமாக, ரித்திகா சிங் "ரூபா" என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும், லைகா நிறுவனம் தனது சமூக வலைதளங்களில் ரித்திகா சிங் கதாபாத்திரத்தை மையமாக கொண்டு சில காட்சிகளை வீடியோவாக வெளியிட்டுள்ளது, அது தற்போது இணையத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, மற்றும் கன்னட மொழிகளில் வெளியாகும் இந்தப் படத்தில் ரஜினிகாந்த், அமிதாப் பச்சன், பகத் பாஸில், ராணா டகுபதி, மஞ்சு வாரியர், ரித்திகா சிங், துஷாரா விஜயன், கிஷோர், ரோகினி, ரமேஷ் திலக், ரக்சன், ஜிஎம் சுந்தர் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைத்த இந்தப் படம், எஸ்.ஆர். கதிரின் ஒளிப்பதிவு மற்றும் பிலோமின்ராஜின் படத்தொகுப்பில் உருவாகியுள்ளது.

Edited by Siva

Get ready for some high-octane action! ???? Introducing @ritika_offl as ROOPA in VETTAIYAN ????️ Witness her strength and power-packed performance on the screen. ????#Vettaiyan ????️ Releasing on 10th October in Tamil, Telugu, Hindi & Kannada!@rajinikanth @SrBachchan @tjgnan… pic.twitter.com/bAGH00a4Fe