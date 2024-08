ரஜினியின் ‘கூலி’ திரைப்படத்தில் நாகார்ஜுனா.. சூப்பர் போஸ்டர் ரிலீஸ்..!

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்து வரும் கூலி படத்தில் நடிக்கும் நட்சத்திரங்களின் கேரக்டர்கள் வெளியாகி கொண்டிருக்கும் நிலையில் இன்று இந்த படத்தில் நாகார்ஜுனா இணைந்து உள்ளதாகவும் அவர் சைமன் என்ற கேரக்டரில் நடித்து வருவதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.





ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகி வரும் கூலி என்ற திரைப்படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கி வரும் நிலையில் இந்த படத்தை பெரும் பொருட்செலவில் சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது என்பதும் அனிருத் இந்த படத்திற்கு இசையமைத்து வருகிறார் என்பதும் தெரிந்தது.





இந்த படத்தில் ஏற்கனவே சத்யராஜ், ஸ்ருதிஹாசன் உள்பட ஒரு சிலர் நடித்து வருவதாக கூறப்பட்ட நிலையில் சற்றுமுன் சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் இந்த படத்தில் நாகார்ஜுனா இணைந்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளது. மேலும் சூப்பர் போஸ்டர் ஒன்றையும் சன் பிக்சர்ஸ் வெளியிட்டுள்ள நிலையில் இந்த போஸ்டர் இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகிறது.





முதல்முறையாக ரஜினிகாந்த் மற்றும் நாகார்ஜுனா ஒரே படத்தில் இணைந்துள்ளதை அடுத்து இந்த படம் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது





Introducing @iamnagarjuna as Simon, from the world of #Coolie ????????



Wishing the versatile performer King #Nagarjuna a Happy Birthday!????@rajinikanth @Dir_Lokesh @anirudhofficial @anbariv pic.twitter.com/AvI6qmUMnT