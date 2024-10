ராகவா லாரன்ஸ் 25வது திரைப்படம்.. டைட்டிலுடன் கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்..!

நடிகரும் இயக்குனருமான ராகவா லாரன்ஸ் அவர்களின் 25வது படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இன்று வெளியாவதாக ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அந்த போஸ்டர் சற்று முன் வெளியாகி, சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.





தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரங்களில் ஒருவராக திகழும் ராகவா லாரன்ஸ், தற்போது "துர்கா" மற்றும் "அதிகாரம்" என்ற இரண்டு படங்களில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், அவரது 25வது படத்திற்கு "காலபைரவா" எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் தற்போது வெளியாகி, ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.





கூடுதலாக, இன்று லாரன்ஸ் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு படக்குழு அவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளது. ரமேஷ் வர்மா இயக்கத்தில் உருவாகவுள்ள இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்கவிருக்கிறது என்றும், இதில் நடிக்கும் நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் தேர்வு நடைபெற்று வருவதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது.





அதேபோல், ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரில் பான் இந்தியா சூப்பர் ஹீரோ படம் என குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதால், லாரன்ஸ் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறார்கள். தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், ஹிந்தி என நான்கு மொழிகளில் இந்த படத்தை உருவாக்க உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.





Edited by Mahendran

A new SUPERHERO among us emerges????



Gear up for an EPIC ACTION ADVENTURE. #RL25 is #KaalaBhairava - The World Within????????



Happy Birthday @offl_Lawrence ????



A Pan India Super Hero Film????#KaalaBhairavaFirstLook #RaghavaLawrence25#NeeladriProductions A #HawwishProduction… pic.twitter.com/hHRUMQmyQy