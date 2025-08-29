வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Prasanth K
Last Modified: வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025 (08:57 IST)

என் வழி தனி வழி..! ரீரிலீஸாகும் படையப்பா! Uncut வெர்ஷனாக வெளியாகிறதா? - ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பு

Padaiyappa

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் படையப்பா திரைப்படம் ரீரிலீஸாக உள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

 

தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டாராக உள்ள ரஜினிகாந்த் 170 படங்களுக்கு மேல் நடித்துள்ள நிலையில் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து பல படங்களை நடித்து வருகிறார். இத்தனை ஆண்டுகால திரைப்பயணத்தில் ரஜினிகாந்திற்கு மிகப்பெரும் ஹிட் படங்களாக பல அமைந்துள்ளன. அவற்றில் முக்கியமான படங்கள் பாட்ஷா, படையப்பா, எந்திரன் உள்ளிட்ட படங்கள். 

 

ரஜினிகாந்தின் பாட்ஷா படம் இதுவரை பலமுறை தியேட்டர்களில் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் விரைவில் ரஜினிகாந்தின் மிகப்பெரும் ஹிட்டான படையப்பாவும் ரீ ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக அப்படத்தின் இயக்குனர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார் அறிவித்துள்ளார். இது ரசிகர்களிடையே இன்ப அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் படையப்பாவின் அன்கட் வெர்ஷன் 4 மணி நேரம் சுமாருக்கு இருந்ததாகவும் அதை குறைத்து மூன்று மணி நேர படமாக்கியதாகவும் ஒரு செய்தி உண்டு.

 

இந்நிலையில் தற்போது ரீரிலீஸ் ஆகும் படையப்பா படம் முந்தைய அன்கட் வெர்ஷனாக 4 மணி நேரம் சுமாருக்கு ஓடும் படமாக ரிலீஸ் ஆகுமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்களிடையே உள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

அழகுப் பதுமை சமந்தாவின் கார்ஜியஸ் ஃபோட்டோஷூட் ஆல்பம்!

அழகுப் பதுமை சமந்தாவின் கார்ஜியஸ் ஃபோட்டோஷூட் ஆல்பம்!தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான சமந்தா தற்பொழுது பேமிலி மேன் இயக்குனர்கள் ராஜ் & டிகே இயக்கத்தில் சிட்டாடல் என்ற வெப் தொடரில் நடித்து வருகிறார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக அவர் மையோசிட்டிஸ் எனும் உடல்நலப் பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவர் அதிகமாக படங்களில் நடிக்கவில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது.

ஊதாப்பூ நிற சேலையில் அழகுப் பதுமையாக கவர்ந்திழுக்கும் மாளவிகா மோகனன்!

ஊதாப்பூ நிற சேலையில் அழகுப் பதுமையாக கவர்ந்திழுக்கும் மாளவிகா மோகனன்!ஈரானிய இயக்குனர் மஜித் மஜிது இயக்கிய பியாண்ட் தி கிளவுட்ஸ் படத்தின் மூலம் நல்ல அறிமுகம் பெற்ற மாளவிகா மோகனன், அதன் பிறகு தமிழில் மாஸ்டர், பேட்ட மற்றும் மாறன் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார் மாளவிகா மோகனன். கடைசியாக அவர் நடித்த மாறன் திரைப்படம் தோல்வி படமாக அமைந்தது.

மீண்டும் இணையும் விஷ்ணு விஷால் & செல்லா அய்யாவு…. செப்டம்பர் மாதத்தில் தொடங்கும் கட்டா குஸ்தி 2…!

மீண்டும் இணையும் விஷ்ணு விஷால் & செல்லா அய்யாவு…. செப்டம்பர் மாதத்தில் தொடங்கும் கட்டா குஸ்தி 2…!நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடித்த ‘கட்டா குஸ்தி திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் கவனம் பெற்று வசூல் ரீதியாகவும் வெற்றி பெற்றது.பெரிய எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாமல் ரிலீஸான இந்த படம் அதன் பின்னர் பார்வைகளைக் கவர்ந்தது. விஷ்ணு விஷாலின் சினிமா கேரியரில் இல்லாத அளவுக்கு 30 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து அசத்தியது.

ஆர்வம் காட்டாத தாணு… சிம்பு படத்தைத் தானே தயாரிக்கிறாரா வெற்றிமாறன்?

ஆர்வம் காட்டாத தாணு… சிம்பு படத்தைத் தானே தயாரிக்கிறாரா வெற்றிமாறன்?சூர்யா மற்றும் வெற்றிமாறன் இணைய இருந்த ‘வாடிவாசல்’ திரைப்படம் தற்காலிகமாக கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. வெற்றிமாறனின் நீண்டகால படமாக்கல் பாணியால் சூர்யா ‘வாடிவாசல்’ படத்தைத் தற்காலிகமாக கிடப்பில் போட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் கதாநாயகனாக நடிக்கும் லோகேஷ்… ஹீரோயின் இவர்தானா?

அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் கதாநாயகனாக நடிக்கும் லோகேஷ்… ஹீரோயின் இவர்தானா?தமிழ் சினிமாவில் இன்று மோஸ்ட் வாண்டட் இயக்குனராக அனைத்து ஹீரோக்களாலும், தயாரிப்பு நிறுவனங்களாலும் விரும்பப்படுகிறார் லோகேஷ் கனகராஜ். அதற்குக் காரணம் குறுகிய காலத்தில் முன்னணி நடிகர்களை வைத்து சூப்பர் ஹிட் படங்களை அடுத்தடுத்துக் கொடுத்து வருகிறார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com