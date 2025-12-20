சனி, 20 டிசம்பர் 2025
150 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாகும் SK படம்! இப்பவே தயாரிப்பாளர் தலையில் விழுந்த துண்டு

சிவகார்த்திகேயன் இப்போது பராசக்தி படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். அந்தப் படத்தின் புரோமோஷன் வேலைகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று அந்தப் படத்தின் ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவண்ட் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் நடந்தது. அந்த விழாவிற்கு பராசக்தி படத்தின் மொத்த படக்குழுவும் கலந்து கொண்டு ரசிகர்களுக்கு பெரும் உற்சாகத்தை கொடுத்தனர்..
 
இந்தப் படம் பொங்கல் ரிலீஸாக ஜனவரி 14 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் நேற்று ஈரோட்டில் விஜய் பேசிய பிறகு பராசக்தி படத்தின் ரிலீஸ் தேதியில் மாற்றம் ஏற்பட்டதாக ஒரு தகவல் வெளியாகி இருக்கின்றது. அதாவது ஜனவரி 10 ஆம் தேதி பராசக்தி படம் ரிலீஸாக வாய்ப்பிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதனால் இந்த வருட பொங்கல் விஜய்க்கும் சிவகார்த்திகேயனுக்கும் ஒரு கடுமையான போட்டியாக இருக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.
 
இந்தப் படத்திற்கு பிறகு சிவகார்த்திகேயன் வெங்கட் பிரபுவுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறார். அதற்கான வேலைகளும் ஒரு பக்கம் நடந்து வருகிறது. இதில் ஆச்சரியமாக பார்க்கப்பட்ட விஷயம் என்னவெனில் படத்தின் பட்ஜெட் 150 கோடி என்பதுதான். இந்தப் படத்தை சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தான் தயாரிக்கிறார்கள்.
 
ஆரம்பத்தில் சத்யஜோதி சிவகார்த்திகேயனுக்கு 10 கோடி சம்பளம் என்றுதான் பேசியிருக்கிறார்கள். அதன் பிறகு அமரன் படத்தின் வெற்றி சிவகார்த்திகேயனை வேற ரேஞ்சுக்கு கொண்டு போய் விட்டது. அதுமட்டுமில்லாமல் அவரின் சம்பளமும் பல மடங்கு உயர்ந்துவிட்டது. பல முறை சத்யஜோதி பிலிம்ஸுக்கு படம் பண்ண வேண்டும் என சிவகார்த்திகேயனிடம் கேட்டும் அவர் அடுத்தடுத்து பிஸியாகவே இருந்தார்.
 
ஒரு வழியாக இப்போதுதான் தயாராக இருக்கிறார். ஆனால் இப்போது என்ன சம்பளமோ அதைத்தான் சிவகார்த்திகேயன் கேட்டிருக்கிறார். சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் நிறுவனமும் அதற்கு சம்மதித்துவிட்டார். இன்னொரு பக்கம் வெங்கட் பிரபுவின் சம்பளமும் பல கோடிகளில் உயர்ந்திருக்கிறது. ஆனால் படத்தை முடித்துவிட வேண்டும் என்ற முனைப்போடு படக்குழு இறங்கிவிட்டார்கள். 
 
இதற்கிடையில் 150 கோடி பட்ஜெட்  அதற்கு வட்டி 30 கோடி ஆக மொத்தம் 180  கோடிக்கு சிவகார்த்திகேயன் மார்கெட் இருக்கிறதா என்றால் இல்லை. விஜய், அஜித் ரேஞ்சுக்கு இன்னும் சிவகார்த்திகேயன் வரவில்லை என்று வலைப்பேச்சில் பேசியிருக்கிறார்கள். மேலும் இந்தப் படத்தை 150 கோடிக்கு எடுக்கிறார்கள் என்றால் கண்டிப்பாக அதன் தயாரிப்பாளருக்கு 70 கோடி நஷ்டமாகும் என்று ஒரு பிரபல தயாரிப்பாளர் கூறியுள்ளதாகவும் வலைப்பேச்சில் பேசியுள்ளார்கள்.

