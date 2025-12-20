நீ வருவாய் என 2 மட்டுமில்ல.. 3யும் வருது.. ஓகே சொன்ன அஜித்! பெரிய ஷாக் கொடுத்த ராஜகுமாரன்
அஜித் தேவயானி நடிப்பில் ஒரு ஃபேமிலி சப்ஜெக்ட்டை மையப்படுத்தி வெளியான படமாக அமைந்தது நீ வருவாய் என. அந்த படத்தில் ஒரு கேமியோ ரோலில் அஜித் நடித்திருப்பார். மிலிட்டரியில் இருந்து வரும் அஜித்துக்கு பெண் பார்க்கும் படலம். அந்தப் பெண் தேவயானி. இரு வீட்டார் சம்மதத்துடன் நிச்சயம் நடக்க திருமணத்திற்காக இரு குடும்பமே எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள். மிலிட்டரியில் இருந்து ஒரு ஆர்டர். திரும்பவும் ராணுவத்திற்கு வர வேண்டும் என அஜித்துக்கு அழைப்பு .கண்டிப்பாக நான் போக வேண்டும் என சொல்ல குடும்பமே அவரை அனுப்பி வைக்க சென்று கொண்டிருக்கும்.
அந்த நேரத்தில் ஒரு விபத்து ஏற்பட்டு அந்த விபத்தில் அஜித் இறந்து விடுவார். அவருடைய கண்ணை எடுத்து ஏற்கனவே கண் பறிபோன பார்த்திபனுக்கு பொருத்துவார்கள். தான் ஆசையாக திருமணம் செய்து கொள்ள இருந்த ஒருவரின் கண் பார்த்திபனுக்கு பொருத்தி இருப்பதை அறிந்த தேவயானி அந்த கண்ணை பார்ப்பதற்காகவே பார்த்திபனை சுற்றி சுற்றி வருவார். ஆனால் பார்த்திபன் இவர் நம்மை காதலிக்கிறாரோ என நினைத்து தேவயானி மீது பார்த்திபன் காதல் வயப்படுவார். கடைசியில் பார்த்திபனும் தேவயானியும் ஒன்று சேர்வார்களா மாட்டார்களா என்பது தான் அந்த கதையாக இருக்கும்.
ஒரு அருமையான படம். குடும்பமே கொண்டாடிய திரைப்படம். அந்த படத்தை இயக்கியவர் ராஜகுமாரன். இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகம் கூடிய சீக்கிரம் வரும் என ஒரு புது ட்விஸ்டை கூறி இருக்கிறார் ராஜகுமாரன். இரண்டாம் பாகம் மட்டுமல்ல மூன்றாம் பாகமும் சேர்ந்தே தான் நான் எடுக்கப் போகிறேன். அதற்கான ஸ்கிரிப்ட் தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறது. அஜித் தரப்பில் இதற்காக பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தி வருகிறேன். அவருடைய அலுவலகத்தில் போய் நான் பேசினேன். அவரும் கூடிய சீக்கிரம் கதை கேட்கிறேன் என சொல்லி இருக்கிறார்.
அவரை வைத்து படம் பண்ண வேண்டும் என்றால் ஒரு வெயிட்டான தயாரிப்பாளர் கண்டிப்பாக வேண்டும். ஆர் பி சவுத்ரியிடம் இதைப் பற்றி நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். அஜித்தின் சம்பளம் இதையெல்லாம் வைத்து தான் அஜித்தை நெருங்க முடியும். அதனால் கூடிய சீக்கிரம் அதற்கான வேலைகள் ஆரம்பமாகும். நீ வருவாய் என படத்தில் அஜித் இறந்து போன மாதிரி நான் எங்கேயும் காட்டவில்லை. தேவயானி ஒரு டயலாக் பேசுவார். விபத்து நடந்தது. நான் கண்விழித்து பார்த்தேன். வெறும் ரத்தக்கரையாக தான் இருந்தது. அவர் என்னை விட்டு போய்விட்டார் என்பது போல தான் பேசி இருப்பார்.
எந்த ஒரு இடத்திலும் அஜித் இறந்த மாதிரி நான் காட்டி இருக்கவே மாட்டேன். அது தான் எனக்கு இப்பொழுது பிளஸ். அதை வைத்து தான் நான் இரண்டாம் பாகத்திற்கான கதையை தொடங்க இருக்கிறேன். அந்த படத்தில் அவர் மிலிட்டரியிலிருந்து வரும் ஒரு கேரக்டர். மீண்டும் மிலிட்டரிக்கு போகும் மாதிரியாகத்தான் இருக்கும். அதனால் அந்த மிலிட்டரி சம்பந்தமான கதையாக இரண்டாம் பாகம், மூன்றாம் பாகம் அமையும். இரண்டாம் பாகத்தில் அஜித்தின் போர்ஷன் என்பது மிகவும் குறைவு. மூன்றாம் பாகத்தில் தான் படம் முழுக்க அவர் வருவார். அதனால் இரண்டு மட்டும் வைத்து அஜித்தை நெருங்க முடியாது. ஒரே நேரத்தில் இரண்டாம் பாகம், மூன்றாம் பாகமும் எடுப்பதாக இருந்தால் தான் அவருக்கும் ஓகேவாக இருக்கும். கூடிய சீக்கிரம் அதற்கான வேலைகள் ஆரம்பிப்பேன் என ராஜகுமாரன் ஒரு பேட்டியில் பேசியிருக்கிறார்.