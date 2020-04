தலைவரே..! வந்து தரையை துடைங்க..! – சூப்பர் ஸ்டாருக்கு சவால் விட்ட மெகா ஸ்டார்!

Here it is Bheem @tarak9999 నేను రోజు చేసే పనులే...ఇవ్వాళ మీకోసం ఈ వీడియో సాక్ష్యం. And I now nominate @KTRTRS & my friend @rajinikanth #BeTheRealMan challenge. pic.twitter.com/y6DCQfWMMm