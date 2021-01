மாஸ்டர் பொங்கல் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா?

தளபதி விஜய் நடித்த ‘மாஸ்டர்’ திரைப்படம் நேற்று முன் தினம் தமிழகம் உள்பட உலகம் முழுவதும் வெளியானது என்பதும் இந்த திரைப்படத்திற்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு கிடைத்தது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.



விஜய் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி நடுநிலை ரசிகர்களும் இந்த படத்தை ரசித்து பார்த்தார்கள் என்பதும் அனைவருக்கும் இந்த படம் ஒரு பொங்கல் விருந்தாக இருந்தது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.



இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டு மாஸ்டர் குழுவினர் பொங்கலை எவ்வாறு கொண்டாடினர் என தயாரிப்பு நிறுவனம் தரப்பில் வீடியோ ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இடோ அந்த வீடியோ...

Here's a glimpse of how we celebrated Master Pongal this time, last year!