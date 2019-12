தளபதி 64 படத்தின் அட்டகாசமான டைட்டில் இதுதான்

இந்த நிலையில் இந்த படத்தின் டைட்டிலுடன் கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் இன்று வெளியாகும் என படக்குழுவினர் ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தனர். அதன்படி சற்று முன்னர் இந்த படத்தின் டைட்டில் ‘மாஸ்டர் ‘ என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு வெளியான அடுத்த நிமிடத்தில் இருந்தே டுவிட்டர் உள்ளிட்ட சமூக வலைத்தளங்களில் டிரெண்டாகிவிட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் அனிருத் இசையில் சேவியர் பிரிட்டோ தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் இந்த படத்தில் விஜய், மாளவிகா மோகனன், விஜய்சேதுபதி, ஆண்ட்ரியா, சாந்தனு, அர்ஜூன் தாஸ், சஞ்சீவ், ஸ்ரீமான், ரம்யா, கெளரி கிஷான், தீனா உள்பட பலர் நடித்து வருகின்றனர்.

Here It's the #Thalapathy64FirstLook #Master



Follow ➡️ @xbcreation For More Updates