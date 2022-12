அஜித்தின் ''துணிவு பட''டிரைலர் பற்றிய முக்கிய அப்டேட்!

அஜித்குமாரின் துணிவு பட டிரைலர் பற்றிய முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.





எச் வினோத் இயக்கத்தில், அஜித் நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம் துணிவு.



இப்படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ளார். இந்த போனிகபூர் தயாரித்துள்ளார்.





இந்த படத்தில் நடித்துள்ள பகவதி பெருமாள், மோகனசுந்தரம், அஜய், ஜான் கொகைன், சமுத்திரக்கனி, ஜிஎம் குமார், வீரா ஆகியோர்களின் கேரக்டர் குறித்த அறிவிப்பு ஒவ்வொன்றாக வெளியாகி வருகிறது.





கடைசியாக மஞ்சுவாரியர் கேரக்டரும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.



இந்த நிலையில், அஜித்குமாரின் துணிவு பட டிரைலர் நாளை வெளியாகும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட படி, நாளை இரவு 7 மணிக்கு இந்த டிரைலர் வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.





இந்த டிரைலர் துபாயின் புர்ஜ் கலீபா, மற்றும் டைம் சதுக்கத்திலும் வெளியாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Guns, guts and glory - all set to fire up in style tomorrow!



Set your alarms for 7PM tomorrow, the #ThunivuTrailer is coming#ThunivuPongal #Ajithkumar #HVinoth@BoneyKapoor @BayViewProjOffl @ZeeStudios_ @SureshChandraa @RedGiantMovies_ @LycaProductions @zeemusicsouth pic.twitter.com/1JkPGTB97e