பிக்பாஸ் மஹத்திற்கு காதலியுடன் நாளை கல்யாணம் - அவரே வெளியிட்ட ரொமான்டிக் ஸ்டில்ஸ்!

நடிகர் மஹத் அஜித் நடிப்பில் வெளிவந்த மங்காத்தா திரைப்படத்தின் மூலம் பரீ ச்சியமான நடிகராக பார்க்கப்பட்டார். அதையடுத்து ஜில்லா, வந்தா ராஜாவா தான் வருவேன் உள்ளிட்ட சில படங்களில் நடித்திருந்தாலும் பிக்பாஸ் சீசன் 2 நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பெரிய அளவில் பிரபலமானார். கூடவே நிறைய சர்ச்சைகளிலும் சிக்கினார். மேலும் அடிக்கடி யாஷிகாவுடன் சேர்ந்து அட்டகாசம் செய்து கெட்ட பெயர் வாங்கினார்.

இதனால் அந்த நிகழ்ச்சியில் ரெட் கார்ட் கொடுத்து வெளியேற்றப்பட்டார். ஆனால், அவருக்கு வெளியில் பிராச்சி மிஸ்ரா என்ற காதலி இருந்தார். யாஷிகா விஷயத்தால் இவர்கள் காதலில் சற்று விரிசல் ஏற்பட்டு பின்னர் மீண்டும் சேர்ந்தனர். அதையடுத்து பெற்றோர்கள் சம்மதத்துடன் அண்மையில் இவர்களுக்கு நிச்சயத்தார்த்தம் நடைபெற்றது.