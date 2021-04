பிரதமரை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்ற தமிழ் நடிகர்: வைரல் புகைப்படங்கள்!

நடிகர் மாதவன் சமீபத்தில் விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணன் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு திரைப்படமான ‘ராக்கெட்டரி’ என்ற படத்தை இயக்கி நடித்து வருகிறார் என்பது தெரிந்ததே. இந்த படத்தின் டிரைலர் சமீபத்தில் வெளியானது



இந்த நிலையில் சற்று முன்னர் நடிகர் மாதவன் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் டுவிட் ஒன்றை பதிவு செய்துள்ளார். அதில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் நானும் நம்பி நாராயணன் அவர்களும் பிரதமரை நேரில் சந்தித்தோம் என்றும் அப்போது அவரிடம் ‘ராக்கெட்டரி’ திரைப்படத்தின் ஒரு சில காட்சிகளை போட்டு காண்பித்தோம் என்றும் அதனை பார்த்துவிட்டு பிரதமர் மோடி எங்களை பாராட்டினார் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்

மேலும் பிரதமருடனான சந்திப்பு குறித்த புகைப்படங்களையும் அவர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவு செய்துள்ள நிலையில் இந்த புகைப்படங்கள் தற்போது வைரல் ஆகி வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

A few weeks ago, @NambiNOfficial and I had the honour of calling on PM @narendramodi. We spoke on the upcoming film #Rocketrythefilm and were touched and honored by PM's reaction to the clips and concern for Nambi ji & the wrong done to him. Thank you for the privilege sir. pic.twitter.com/KPfvX8Pm8u