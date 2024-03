LoveLaughterwar : சூர்யாவை இயக்கும் கார்த்திக் சுப்புராஜ்

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் சூர்யா. இவர் தற்போது சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் கங்குவா என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார்.

இப்படத்தின் ஷூட்டிங் நிறைவடைந்த நிலையில், இப்படத்திற்கு டப்பிங் பேசுவது போன்ற புகைப்படம் வெளியாகி வைரலானது.

இதனைத்தொடர்ந்து கங்குவா பட டீசர் வெளியாகி குறைந்த நேரத்தில் அதிகப் பார்வையாளர்களை பெற்று சாதனை படைத்தது.

இதற்கிடையே, சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்து வந்த புறநானூறு படம் அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட படம் என்பதால் கைவிடப்பட்டது.



எனவே சூர்யாவின் அடுத்த படத்தை யார் இயக்குவது என்ற கேள்வி எழுந்தது.

இதனால் சூர்யா ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

