இதுல எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு...? இணையத்தில் வைரலாகும் 18 வயது லாஸ்லியா...!

கமல்ஹாசன் நடத்திய பிக்பாஸ் 3 நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளர்களை ஒருவரான லாஸ்லியாவுக்குத்தான் முதன் முதலாக ஆர்மி தொடங்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. லாஸ்லியாவின் ஆர்மி அவரது புகழை பாடிக்கொண்டு லாஸ்லியாவை தினந்தோறும் ட்விட்டர் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் டிரெண்ட் ஆக்கிக் கொண்டிருந்தனர்.



பிக்பாஸில் கிடைத்த புகழை வைத்து லாஸ்லியா தமிழில் கதாநாயகியாக அறிமுகமாகிறார். நடிகர் ஆரி நடிக்கும் இப்படத்தின் பிக்பாஸ் அபிராமி, மற்றும் நடிகை ஸ்ருஷ்டி டாங்கே உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர். இதற்கிடையில் சமீபத்தில் லாஸ்லியாவின் ஆபாச வீடியோ என கூறி மார்பிங் செய்யப்பட்ட FAKE வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் வெளியாகி வைரலானது. ஆனால், அதை பற்றி கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கொள்ளவில்லை லாஸ்லியா.



இந்நிலையில் தற்போது தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் 18 வயதில் எடுத்துக்கொண்ட செம அழகான புகைப்படங்களை பதிவிட்டுள்ளார் . இது ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்து வருகிறது. பாவாடை தாவணியில் பருவ மொட்டாக இருக்கும் லாஸ்லியாவை ஆளாளுக்கு வர்ணித்து வருகின்றனர்.

