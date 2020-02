விஜய் அண்ணாவும், சேது அண்ணாவும் வர காட்சிகள் ஃபைரா இருக்கும் - வைரல் வீடியோ!

எனவே அடுத்த வாரம் முதல் மாஸ்டர் படத்தின் போஸ்ட் புரடொக்ஷன் பணிகள் தொடங்க உள்ளதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கூடிய விரைவில் நாம் அனைவரும் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பில் காத்திருக்கும் மாஸ்டர் ஆடியோ வெளியீட்டு விழா நடைபெறவுள்ளது. விஜய் கூறும் குட்டி கதை கேட்க கோடான கோடி ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கின்றனர்.



இந்நிலையில் இப்படத்தின் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் நேற்று கல்லூரி விழா ஒன்றில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று பேசினார். அப்போது மாஸ்டர் குறித்து பேசிய அவர் " விஜய் அண்ணாவும் சேது அண்ணாவும் ஒன்றாக திரையில் வரும் காட்சிகள் அனைத்தும் ஃபைரா இருக்கும்" என கூறி அரங்கத்தை கைத்தட்டல்களால் அதிர வைத்தார். வெறித்தனமான அந்த காட்சிகளை பார்க்க இன்னும் ஆர்வம் தூண்டுகிறது.



Our Captain Of The Ship @Dir_Lokesh Says That "Vijay na And Sethu na Um Ona Vara Ela Scene Um Fire Ah Irukum" In The Grand Techfoes Event Held At Chennai!