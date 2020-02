கடுமையாக உழைக்கும் மனிதர்... காஞ்சனா இந்தி ரீமேக் ஸ்பெஷல் அப்டேட் கொடுத்த லாரன்ஸ்!

அப்படங்களில் ஒன்று தான் அவரது இயக்கத்திலும் நடிப்பிலும் மாபெரும் வெற்றி பெற்ற 'முனி'. இப்படத்தை தொடர்ந்து இரண்டாம் பாகம் 'காஞ்சனா' என்ற பெயரிலும் பிறகு 'காஞ்சனா-2 ' என வெளியான அனைத்து பாகங்களிலும் லாரன்ஸ் வெறித்தனமாக நடித்து ஹிட் கொடுத்தார்.திகில் பட விரும்பிகள் ரசிக்கும் படங்களில் முக்கியமான காஞ்சனா பெரும் வரவேற்பை பெற்று சாதனையை படைத்து ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் மத்தியிலும் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றது. முனி , காஞ்சனா, காஞ்சனா 1 , காஞ்சனா 2, காஞ்சனா 3 என அத்தனை படமும் வசூலில் சாதனை செய்தது.

தமிழ், தெலுங்கை தொடர்ந்து காஞ்சனா திரைப்படம் தற்ப்போது இந்தியில் அக்சய் குமாரை வைத்து லாரன்ஸ் இயக்கி வருகிறார். கடந்த 2011ம் ஆண்டு தமிழில் வெளியான காஞ்சனா படத்தில் சரத் குமார் ஒரு திருநங்கையாக நடித்திருப்பார். தற்போது அந்த கதாபாத்திரத்தில் இந்தியில் அமிதாப் பச்சன் நடிக்கிறார். லக்‌ஷ்மி பாம் என்று டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள இப்படத்தில் அக்‌ஷய்குமார், கியாரா அத்வானி உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். இந்நிலையில் இயக்குனர் லாரன்ஸ் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் புகைப்படமொன்றை பதிவிட்டு லட்சுமி பாம் படத்தின் ஓர் பாடல் காட்சியின் ஷூட்டிங்கில் இருப்பதாக கூறியுள்ளார். மேலும் அக்‌ஷய் குமார் கடுமையாக உழைப்பவர். இதுபோன்ற ஒரு நல்ல மனிதருடன் பணியாற்றுவதில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன் என பெருமிததுடன் கூறியுள்ளார்.

From song shoot, I’m happy and proud to be working with the most hardworking , time punctual and down to earth Akshay Kumar sir and beyond all that a good human being. pic.twitter.com/LQMkmR00RW