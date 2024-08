கார்த்தியின் ’சர்தார் 2’ படத்தின் நாயகி இவர் தான்: அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!

கார்த்தி நடித்துவரும் ’சர்தார் 2’ என்ற படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் தொடங்கிய நிலையில் இந்த படத்தின் நாயகி குறித்த அறிவிப்பை தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

கார்த்தி நடிப்பில் பிஎஸ் மித்ரன் இயக்கத்தில் உருவான சர்தார் திரைப்படம் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்ற நிலையில் இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகம் குறித்து அறிவிப்பு சமீபத்தில் வெளியானது என்பதும் படப்பிடிப்பும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது என்பதும் தெரிந்தது.

முதல் பாகத்தில் கார்த்தி இரண்டு வேடங்களில் நடித்தது போலவே இரண்டாம் பாகத்திலும் அவர் இரண்டு வேடங்களில் நடித்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் ஆனால் அதே நேரத்தில் முதல் பாகத்தில் நடித்த நாயகிகள் யாரும் இந்த படத்தில் இல்லை என்றும் கூறப்பட்டது.

இந்த படத்தின் நாயகியாக மாளவிகா மோகனன் அல்லது பிரியங்கா மோகன் ஆகிய இருவரில் ஒருவர் நடிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்பட்ட நிலையில் சற்றுமுன் பிரின்ஸ் பிக்சர் நிறுவனம் தனது சமூக வலைதளத்தில் இந்த படத்தின் நாயகி மாளவிகா மோகனன் என்பதை உறுதி செய்துள்ளது.

ஏற்கனவே விஜய் நடித்த மாஸ்டர், தனுஷ் நடித்த மாறன், விக்ரம் நடித்த தங்கலான் உள்ளிட்ட படங்களில் நாயகியாக நடித்த மாளவிகா மோகனனுக்கு இன்னொரு பெரிய நடிகருக்கு ஜோடியாக நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Edited by Mahendran

Best start to my birthday week! ????

Sooo excited to announce my next project in Tamil! ♥️ That too with this fantastic team! Can’t wait to get started on this one! #Sardar2 ♥️@Karthi_Offl @Psmithran @thisisysr @Prince_Pictures pic.twitter.com/aez7xbdFW1