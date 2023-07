''ஜெயிலர்'' பட முதல் சிங்கில் அப்டேட்....தமன்னாவின் புதிய போஸ்டர் ரிலீஸ்

ஜெயிலர் படத்தின் புதிய போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.



ரஜினி நடிப்பில், நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் படம் ஜெயிலர்.





இப்படத்தில் ரஜினியுடன் இணைந்து மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், தமன்னா, சுனில், ஜாக்கி ஷ்ராஃப் என பல முக்கிய நடிகர்கள் நடித்துள்ளனர்.





அனிருத் இசையமைத்துள்ள இந்த படம் வரும் ஆகஸ்ட் 10 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளது. தற்போது இப்படத்தின் இறுதிகட்ட பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகின்றன.





ஜெயிலர் படத்தில் ஓவர்சீஸ் வெளியீட்டு உரிமையை ஐங்கரன் இண்டர் நேசனல் நிறுவனம் கைப்பற்றியது.





இந்த நிலையில், ஜெயிலர் பட அடுத்த அப்டேட் எப்போது என ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வந்தனர்.



எனவே சன்பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் ஜெயிலர் படத்தின் முதல் சிங்கிலான #Kaavaalaa என்ற பாடல் புரமோவை வெளியிட்டது.





இப்பாடல் நாளை ( 6 ஆம் தேதி ) மாலை 6 மணிக்கு வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், #Kaavaalaa பாடலின் தமன்னா இருக்கும் புதிய போஸ்டரை ஜெயிலர் படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இது சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.





இதனால் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

Are you ready to #VibeForKaavaalaa?