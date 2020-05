ஒரே டுவிட்டில் எத்தனை அப்டேட்டுக்கள்: ஜிவி பிரகாஷுக்கு ரசிகர்கள் நன்றி

நடிகரும் இசை அமைப்பாளருமான ஜிவி பிரகாஷ் நேற்று பதிவு செய்த டுவிட் ஒன்றில், தான் நடித்துவரும் ’ஜெயில்’ படம் குறித்து தனுஷ் நடித்து வரும் படம் குறித்தும், சூர்யா நடித்துவரும் சூரரைப்போற்று படம் குறித்தும் அப்டேட்களை அள்ளி அள்ளிக் கொடுத்ததால் அவரது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்

நேற்று ஜிவி பிரகாஷ் பதிவு செய்த டுவிட்டரில் தான் நடித்து முடித்துள்ள ‘ஜெயில்’ படத்தில் இடம்பெற்ற ’காத்தோடு’ என்ற பாடலை தனுஷ் பாடியிருப்பதாகவும், இந்தப் பாடல் கபிலன் எழுதியிருப்பதாகவும், விரைவில் இந்த பாடல் குறித்த ஒரு சூப்பர் அப்டேட் வெளிவரும் என்றும் கூறியுள்ளார்



மேலும் சூர்யாவின் ‘சூரரைப்போற்று’ படத்தில் ஏற்கனவே ஐந்து பாடல்கள் வெளிவந்த நிலையில் புதிதாக மூன்று பாடல்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்தப் பாடல்கள் குறித்த அப்டேட் விரைவில் அறிவிக்க இருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்

மேலும் தனுஷ் நடித்து வரும் 43 வது படமான ’கர்ணன்’ படத்தின் பின்னணி இசை பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் இந்த படத்தின் ஆடியோ ரிலீஸ் குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளிவரும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். மேலும் இந்த படத்தில் தனுஷ் ஒரு பாடலை எழுதி அவரே பாடி உள்ளதாகவும் இந்த பாடல் விரைவில் சிங்கிள் பாடலாக வெளிவரும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஒரு டுவீட்டில் ஜிவி பிரகாஷ் கொடுத்த அப்டேட்டுக்களால் தனுஷ், சூர்யா ரசிகர்கள் இன்ப அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்

How about the #jail single soon ... #kaathodu sung by @dhanushkraja @aditiraohydari @KaviKabilan2 .... excited