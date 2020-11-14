இன்று நான்கு படங்களின் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ் !

#DOCTOR poster-2 #DOCTORFromSummer2021 @Siva_Kartikeyan @anirudhofficial @priyankaamohan @KalaiArasu_ @KVijayKartik @nirmalcuts @kabilanchelliah @kjr_studios @SKProdOffl pic.twitter.com/rq7aDwQ2Rn— Nelson Dilipkumar (@Nelsondilpkumar) November 14, 2020
#DOCTOR poster-2 #DOCTORFromSummer2021 @Siva_Kartikeyan @anirudhofficial @priyankaamohan @KalaiArasu_ @KVijayKartik @nirmalcuts @kabilanchelliah @kjr_studios @SKProdOffl pic.twitter.com/rq7aDwQ2Rn— Nelson Dilipkumar (@Nelsondilpkumar) November 14, 2020