உலக சாதனை படைக்கும் சுஷாந்தின் "Dil Bechara" டைட்டில் ட்ராக் வீடியோ!

மறைந்த பாலிவுட் இளம் நடிகர் சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் நடித்த கடைசி திரைப்படமான " Dil Bechara " டைட்டில் ட்ராக் வீடியோ ரிலீஸ்.

பாலிவுட் உலகில் பிரபல இளம் நடிகரான சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத் சில வாரங்களுக்கு முன்னர் தனது வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். ஒட்டு மொத்த இந்தியாவிலும் இந்த சம்பவம் பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. சுஷாந்த் சிங் இறப்பதற்கு முன்பாக நடித்து வெளியாக தயாராக உள்ள படம் “தில் பேச்சாரா”. இந்த படம் மே மாதமே ரிலீஸ் ஆகவிருந்த நிலையில் கொரோனா காரணமாக தள்ளி வைக்கப்பட்டது.

The Fault in our Stars என்ற ஹாலிவுட் படத்தின் ரீ மேக்கான இந்த படத்தை டிஸ்னி ஹாட்ஸ்டார் ஜுலை 24-ம் தேதி நேரடியாக தனது OTTதளத்தில் வெளியிடுகிறது. அண்மையில் தான் இப்படத்தின் ட்ரைலர் வெளியாகி மாபெரும் சாதனை படைத்தது. இந்நிலையில் இப்படத்தின் முதல் பாடலான டைட்டில் ட்ராக் இன்று வெளியாகி அமோக வரவேற்பை பெற்று மாபெரும் சாதனை நிகழ்த்தி வருகிறது.