''வாடகைக்கு வீடு கிடைப்பதில் சிரமம்''- பிரபல நடிகை டுவீட்

மும்பையில் பிரபல நடிகைக்கு வாடகைக்கு கிடைக்காமல் அவதிப்பட்டு வருகிறார்.



பாலிவுட் சினிமாவில் முன்னணி நடிகைகளுக்கு இணையாக உலகளவில் இணையதளத்தில் தேடப்பட்ட பிரபல 100 ஆசிய பிரபலங்கள் பட்டியலில் இடம்பெற்றவர் நடிகை உர்பி ஜாவேத்.





இவர், சினிமாவில் மட்டுமின்றித் தன் சமூக ஊடகங்களில் பக்கங்களில் புகைப்படங்களில் கவர்ச்சி உடை அணிந்தபடி போஸ் கொடுப்பது வழக்கம்.





இதன் மூலம் இவருக்கு ரசிகர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் சினிமா வட்டாரத்தில் பிரபலமாக இருந்தாலும், இந்த அரைகுறை ஆடையினால் இந்துகள் மற்றும் முஸ்லிம்களுக்குப் பிடிக்காததால் மும்பையில் வாடைக்கு வீடு கிடைக்காமல் இவர் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளார்.





இதுகுறித்து, அவர் தன் டுவிட்டர் பக்கத்தில், நான் உடையணிவது பிடிக்காததால் முஸ்லிம்கள் எனக்கு வீடு வாடைக்கு தர விரும்பவில்லை. நான் ஒரு முஸ்லிம் என்பதால் இந்துக்கள் எனக்கு வாடகை வீடு தர விரும்பவில்லை. இங்கு வாடகைக்கு வீடு கிடைப்பது கடினமானது என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Muslim owners don’t want to rent me house cause of the way I dress, Hindi owners don’t want to rent me cause I’m Muslim. Some owners have an issue with the political threats I get . Finding a rental apartment in mumbai is so tuff