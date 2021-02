தியேட்டரா? ஓடிடியா? ஜகமே தந்திரம் குறித்து டுவிட் செய்த தனுஷ்!

இந்த நிலையில் சற்று முன் அவர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் இந்த படத்தின் ரிலீஸ் குறித்து ஒன்றை பதிவு செய்துள்ளார். ஜகமே தந்திரம் திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாக வேண்டும் என்று நான் விருப்பப்படுகிறேன். இதையேதான் திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் சினிமா ரசிகர்கள் விநியோகஸ்தர்கள் ஆகியோர்களும் விரும்பப்படுகின்றனர். அனைவரின் விருப்பத்தையும் கருதி இந்த படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று நம்புகிறேன் என்று குறிப்பிட்டு உள்ளார்

இருப்பினும் இந்த படத்தை ஓடிடியில் விற்பனை செய்ய தயாரிப்பாளர் பேச்சு வார்த்தையை முடித்து விட்டதாகவும் விரைவில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகும் என்று கூறப்படுவதால் தனுஷின் எதிர்ப்பையும் மீறி தயாரிப்பாளர் திரையரங்குகளில் ரிலீஸ் செய்யாமல் ஓடிடியில் ரிலீஸ் செய்வதாக கூறப்படுகிறது

I am hoping for the theatrical release of Jagame Thandiram like the theatre owners, exhibitors, distributors, cinema lovers and most of all my fans. Fingers crossed