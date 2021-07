தனுஷின் ‘D43' படத்தின் இதுதான்: ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் ரிலீஸ்

தனுஷின் 43வது படமான இந்த படத்தில் டைட்டில் ’மாறன்’ எஅ வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த படத்தின் டைட்டில் போஸ்டரில் தனுஷ் ஆவேசமாகவும் அட்டகாசமாகவும் இருப்பதை அடுத்து தனுஷ் ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர் என்பதும் இந்த படம் குறித்து ஹேஷ்டேக் டுவிட்டரில் வைரலாகி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

தனுஷ் ஜோடியாக முதன் முதலாக மாளவிகா மோகனன் நடித்திருக்கும் இந்த படத்தில் முக்கிய கேரக்டரில் சமுத்திரக்கனி நடித்துள்ளார். மேலும் ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்கும் இந்தப் படத்தில் பாடல்கள் தயாராகி விட்டதாகவும் விரைவில் பாடல்கள் ரிலீசாக உள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

சத்யஜோதி நிறுவனம் பெரும் பொருட்செலவில் தயாரிக்கும் இந்த படத்தை இயக்கி வருகிறார் என்பதும் இந்த படம் இந்த ஆண்டு இறுதியில் வெளியாக உள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது

Very happy in presenting you the first look of our next film #Maaran #மாறன் with @dhanushkraja