’தலைவர் 168’ படத்தின் இசையமைப்பாளர் அறிவிப்பு

இந்த நிலையில் இதற்கெல்லாம் சிகரமாக தற்போது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் ‘தலைவர் 168’படத்திலும் இசையமைக்க ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார். சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் இதனை அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.



சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த ’நம்ம வீட்டு பிள்ளை’ மற்றும் சிறுத்தை சிவா இயக்கிய விஸ்வாசம் ஆகிய இரண்டு படங்களுக்கும் இசை அமைத்த டி இமான், தற்போது இருவரும் இணைந்துள்ள ’தலைவர் 168’ படத்திற்கு இசையமைக்க உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

ஒவ்வொரு இசையமைப்பாளரும் ரஜினி படத்திற்கு இசையமைக்க வேண்டும் என்பது ஒரு கனவாக இருந்து வரும் நிலையில் அந்த கனவு தற்போது அவருக்கு நிறைவேற உள்ளது. டி இமான் என்றாலே மெலடி மன்னர் என்ற பெயரைப் பெற்றுள்ள நிலையில் ரஜினிக்கும் அவர் இந்த படத்தில் மெலடி பாடல்களை கம்போஸ் செய்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது



We are happy to announce that for the first time @immancomposer will be the music director for Superstar @rajinikanth’s movie #Thalaivar168@directorsiva#ImmanForThalaivar168 pic.twitter.com/vuvAMzw4Cg