சிவி குமாரின் அடுத்த பட டைட்டில்; ‘டாவின்ஸி கோட்’ டைப் படமா?

இந்த நிலையில் சிவி குமார் தனது சமூக வலைத்தளத்தில் தனது அடுத்த படத்தின் டைட்டில் ’கொற்றவை’ என்று அறிவித்துள்ளார். மேலும் தமிழக வரலாற்றின் ஊடாக ஒரு சாகசப் பயணம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டு உள்ளது இந்த படம் டாவின்ஸி கோட் படத்தின் டைப்பில் இருக்கும் என்பதை கிட்டத்தட்ட உறுதியாக்கி உள்ளது



மேலும் ‘கொற்றவை’ படத்தின் டைட்டில் லுக் போஸ்டரை தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவு செய்துள்ள சிவி குமார், இந்த படத்தில் நடிக்கும் நடிகர்கள், நடிகைகள் குறித்த அறிவிப்பை விரைவில் வெளியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

On this Festival of Lights Glad to share my next directorial venture #KOTTRAVAI ‘s title Look



கொற்றவையின் கரம் பிடித்து தமிழக வரலாற்றினுடாக ஓரு சாகச பயணம்@rajeshkanagasa2 @ignatiousaswin @prakash2554 @ThirukumaranEnt @mayilfilms @tamilmagan2000 @onlynikil @digitallynow pic.twitter.com/Grr6M2dgwV