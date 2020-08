குருவே சரணம்: ரஜினிகாந்த் பாதத்தை டுவிட்டரில் பதிவு செய்த பிரபல நடிகர்!

குருவே சரணம் என குறிப்பிட்டு ரஜினிகாந்த் பாதத்திற்கு வணக்கம் செலுத்திய ராகவா லாரன்ஸால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது

கடந்த 1978ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த ‘அபூர்வ ராகங்கள்’ என்ற திரைப்படம் ரிலீஸானது. இதனை அடுத்து வரும் ஆகஸ்ட் 15ம் தேதியுடன் அவர் திரையுலகில் வந்து 45 ஆண்டுகள் ஆகின்றன



திரையுலகம் ரஜினியின் 45 ஆண்டுகால சினிமா பயணத்தை வேற லெவலில் கொண்டாடி வருகிறது. நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியோடும் பெருமையோடும் ரஜினி அவர்களை பார்க்கின்றேன். நாம் ஒவ்வொருவருக்கும் அவரது எளிமை மற்றும் கடின உழைப்பு கற்று கொடுப்பதால் அவர் தான் நம் குரு. அவருடைய உடல்நலம் நன்றாக இருக்க நான் ராகவேந்திரா சுவாமியை வேண்டுகிறேன்’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Cinema is celebrating 45years of #Rajinism in Vera level,I feel so happy and proud to see this being his fan. He is a guru for everyone because of his hard work and simplicity. I pray Ragavendra swamy for his good health and wealth. Guruve saranam