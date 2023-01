''பகாசூரன் ''படத்திற்கு சென்சார் குழு தணிக்கை சான்றிதழ்!

செல்வராகவன் நடிப்பில் மோகன் ஜி இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் பகாசூரன் . இத்திரைப்படம் விரைவில் வெளியாக இருக்கும் நிலையில் இந்த படத்தில் டிரைலர் சமீபத்தில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.





இந்த படத்தில் இளம் பெண்களை தவறாக பயன்படுத்தும் நயவஞ்சகர்களை கொல்லும் கேரக்டரில் செல்வராகவன் நடித்துள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது.





மேலும் நட்டி நட்ராஜ் உள்பட பலர் இந்த படத்தில் நடித்திருக்கும் இந்த படம் ஒரு அதிரடி ஆக்ஷன் படமாக இருக்கும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துள்ள நிலையில், இப்படம் அடுத்த மாதம் ரிலீஸாகவுள்ளது.





இந்த நிலையில், இபடத்திற்கு இன்று சென்சார் குழுவினர் யு/ஏ சான்றிதழ் வழங்கியுள்ளதாக நடிகர் செல்வராகவன் தன் டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.





சாம் சிஎஸ் இந்த படத்திற்கு இசை அமைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

#Bakasuran censored with U/A and its a february release.. Official release date will be announced soon..



