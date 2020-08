துவங்கியது பிக்பாஸ் 4 ஷூட்டிங்... இணையத்தில் வைரலாகும் போட்டோ இதோ!

இந்நிலையில் தற்ப்போது தமிழை போலவே அங்கும் 4 பிக்பாஸ் சீசனுகாகன் வேலைகள் விறு விறுப்பாக நடந்து வருகிறது. கொரோனா ஊரடங்கையும் பொருட்படுத்தாமல் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் பிக் பாஸ் 4 தெலுங்கு நிகழ்ச்சியின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது.

இந்த முறை தெலுங்கு பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை நடிகர் நாகார்ஜூனா தொகுத்து வழங்குவது உறுதியாகியுள்ளது. ஆம், நாகர்ஜுனா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கோட் சூட் உடையில் ஷூட்டிங்கில் இருக்கும் தனது புகைப்படத்தை பகிர்ந்து

"மீண்டும் படப்பிடிப்புக்கு வந்து விட்டதாக பதிவிட்டுள்ளார். எனவே, இது பிக்பாஸ்4 சீசனுக்கான ப்ரொமோ ஷூட்டிங் ஆரம்பித்துவிட்டது என சோஷியல் மீடியாவில் பேசப்பட்டு வருகிறது. ஆக , கூடிய விரைவில் தமிழ் பிக்பாஸ் 4 சீசனும் ஆரம்பமாகும் என எதிர்பார்க்கலாம்.

Back on the floor with Lights, Camera, Action..what a wow...WOW!!! pic.twitter.com/tHg30ZgLl6