ராம் சரண் - உபாசனா தம்பதியின் பெண் குழந்தைக்கு அழகிய பெயர்!

தெலுங்கு திரைஉலகின் முன்னணி நடிகரான ராம்சரண் தேஜா மனைவி உபாசனாவிற்கு பெண் குழந்தைக்கு இன்று பெயர் சூட்டியுள்ளனர்.





தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் ராம்சரண். இவருக்கும், அப்பல்லோ மருத்துவமனையின் தலைவர் பிரதாப் ரெட்டியின் பேத்தி உபாசனாவிற்கும் கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது.





இந்த நிலையில் திருமணம் ஆகி 11 வருடங்கள் கழித்து ராம் சரண்யா உபாசனா தம்பதிக்கு சமீபத்தில் பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.





இவர்களுக்கு திரையுலகினரும், ரசிகர்களும் வாழ்த்துகள் கூறியிருந்தனர். இதுபற்றி ‘ராம்சரண்,- உபாசனா தம்பதியர் தங்கள் சமூக வலைதள பக்கத்தில், ''தங்கள் குழந்தைக்கு கிடைத்த வரவேற்பால் மகிழ்ச்சியடைந்தோம். அனைத்து அன்பிற்கும், வாழ்த்துகளுக்கும் நன்றி'' என்று ஒரு டுவீட் பதிவிட்டு, தங்கள் குழந்தையுடன் இருக்கும் புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்திருந்தனர்.





இந்த நிலையில், ராம்சரண்- உபாசனா தம்பதியர்க்குப் பிறந்த பெண் குழந்தைக்கு 'க்லின் காரா கொனிடலா' எனப் பெயர் சூட்டியுள்ளனர்.





எனவே, திரையுலகினரும், ரசிகர்களும் வாழ்த்துகள் கூறி வருகின்றனர்.

KLIN KAARA KONIDELA ❤️



Taken from the Lalitha Sahasranamam the name signifies a transformative, purifying energy that brings about a spiritual awakening



A big big hug to our daughters grandparents