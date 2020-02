முத்தம் கொடுத்த ப்ரியா, கன்னத்தை கிள்ளிய அட்லி: ;குட்டிக்கதை’ காதல்

இந்த நிலையில் விஜய் மற்றும் அவரது மனைவி ப்ரியா காதலர் தினத்தை நேற்று சிறப்பாக கொண்டாடினர். நேற்று பிரியாஅட்லி தனது சமூக வலைத்தளத்தில் அட்லீக்கு முத்தம் கொடுத்தவாறு ஒரு புகைப்படத்தை வெளியிட்டு அதில் நேற்று விஜய் நடிப்பில் வெளியான மாஸ்டர் படத்தில் குட்டி கதை பாடல் இடம் பெற்ற ஒரு வரியையும் குறிப்பிட்டுள்ளார்



அதேபோல் அட்லீ, பிரியாவின் கன்னத்தை கிள்ளியவாறு ஒரு புகைப்படத்தை பதிவு செய்து மாஸ்டர் படத்திற்கு தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார். காதலர் தினத்தில் காதலர்களான அட்லி-பிரியா தம்பதியினர் விஜய்யின் மாஸ்டர் பட பாடலை வைத்து கொண்டாடியது அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

அட்லி, பிரியா மட்டுமின்றி பல திரையுலக பிரபலங்கள் குட்டிக்கதை பாடலுக்கு தங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பாராட்டு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Life is very short nanbaaaaa, always be happyyyyyyyy ❤️❤️❤️ @Atlee_dir Happy Valentine’s Day ❤️❤️❤️ #masterfever #KuttyKadhai #mykindavalentinesday pic.twitter.com/ajBLjwop41